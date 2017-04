Guillaume Canet, agacé, invite à voter pour sa "meuf" Marion Cotillard

Guillaume Canet est en colère. Lundi, l'acteur et réalisateur français publiait un message amusant sur Instagram : la caricature du comédien Michel Blanc qui servait d'illustration au slogan "Je vote blanc". Un message interprété au premier degré par certains par le désir de l'acteur de s'abstenir de voter et de faire ainsi le jeu des extrêmes. Le raccourci semble trop rapide au comédien qui a tenu à s'expliquer, toujours avec humour comme il en a l'habitude sur les réseaux sociaux.

"En réponse aux commentaires qualifiant mon poste 'je vote Michel Blanc' (Sur un malentendu ça peut peut être marcher) de dangereux ??!!!... Doit-on réellement se justifier aujourd'hui d'une vanne qui est clairement du second degré ? Évidemment, je n'incite personne à voter blanc !!! Et encore moins aujourd'hui... je pensais juste que les mensonges, les aspects tragi- comiques et surréalistes de cette campagne présidentielle valaient bien un trait d'humour. Mais puisqu'il faut être sérieux... Votez ma meuf !!! #etarretezdemelesbriser", écrit l'intéressé en légende d'une parodie de photo de campagne montrant sa Marion Cotillard, la mère de ses deux enfants.