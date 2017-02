Guillaume Canet – Brad Pitt "père" de son enfant : "Là, on a essayé de recadrer"

Guillaume Canet doit être épuisé après la promotion intensive du film Rock'n roll, sa cinquième réalisation dans laquelle il donne beaucoup de sa personne, filmant aussi avec humour et amour sa compagne Marion Cotillard, enceinte de leur deuxième enfant. De l'énergie, il en a pourtant toujours à revendre pour défendre cette comédie jouissive et sans filtre. Il a ainsi répondu aux questions du Parisien, n'évitant pas le sujet "Brad Pitt".

Sans même avoir été sollicité par le journaliste du Parisien, Guillaume Canet n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat en évoquant "l'affaire" du divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Marion Cotillard, qui n'avait rien demandé à personne mais qui avait tourné avec l'acteur dans Alliés peu avant l'annonce ultramédiatisée de leur rupture, a en effet été l'une des victimes collatérales. Le réalisateur des Petits Mouchoirs rebondit sur cette histoire à propos de l'image déformée de lui et de ses proches que renvoient les médias : "Avec Marion, on s'est toujours protégés tout en laissant parler, sauf quand ça a vraiment débordé, comme récemment où certains laissaient entendre que Brad Pitt était le père de notre enfant. Là, on a essayé de recadrer. C'était aussi de tout ça dont j'avais envie de parler et surtout de dire : l'important, ce qui est vraiment rock, c'est d'être soi-même, celui qu'on a envie d'être."

Car il ne veut pas être de ceux qui réalisent "à la moitié de leur vie qu'ils n'ont pas le métier, le conjoint ou la sexualité dont ils avaient vraiment envie". En étant lui-même, libéré notamment de la pression de réussite après la violence de la réception de son précédent long métrage, Blood Ties, le cavalier déterminé qu'il est a pu faire Rock'n Roll dans une "insouciance totale". Mais il a pu aussi compter sur le soutien sans faille de sa bien-aimée, à une condition cependant. Marion Cotillard a accepté de participer à Rock'n Roll "si c'est bien" : "Au final, elle n'a rechigné sur rien. Même chose avec Johnny Hallyday, il ne m'a pas demandé de changer une virgule dans ses dialogues."

Rock'n Roll, en salles le 15 février