Guillaume Canet continue de ridiculiser Marion Cotillard, Maxim Nucci s'y met

Afin de faire la promotion de sa dernière réalisation Rock N Roll, Guillaume Canet a imaginé un concept délirant : le "Rocknroll Challenge". Le principe est de sortir des photos "dossiers" pour se moquer gentiment de son entourage. La première cible de l'acteur et réalisateur est Marion Cotillard, sa compagne et mère de son fils Marcel (5 ans) - ils attendent leur second enfant -, qu'il immortalise en train de dormir d'une façon pas très glamour par exemple. Une blague que le réalisateur des Petits Mouchoirs adore puisqu'il a recommencé !