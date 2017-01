Guillaume Canet danse le hip-hop : Le chéri de Marion Cotillard pas très doué...

Le ridicule ne tue pas et Guillaume Canet en est la preuve vivante. Dans le cadre de la promo de son film Rock'n Roll (en salles le 15 février) dans lequel il se met en scène dans son propre rôle, l'acteur-réalisateur était de passage dans Vendredi tout est permis. Autant dire qu'Arthur avait fait un gros coup en le conviant aux côtés de Dany Boon et d'Alice Pol, venus promouvoir les projecteurs sur Raid Dingue.

Pendant l'émission, le chéri de Marion Cotillard a bien essayé de prouver qu'il était rock'n roll et qu'il n'avait pas froid aux yeux. Exit le type coincé et pas franchement funky. Guillaume Canet veut faire rire, et il assume tout. Y compris lorsqu'il chante du Johnny Hallyday, joue Donald Trump au Qui suis-je ou bien, et c'est encore plus improbable, lorsqu'il se met à danser du hip-hop devant un Arthur hilare. Nul doute que Marion aurait pu se moquer de lui dans le cadre de leur Rock'n'roll challenge.

Devant l'animateur de VTEP, la star a tenté de s'expliquer devant la caméra. "La dernière fois, j'étais à une soirée et j'ai vu des mecs de mon âge en train de faire du hip hop. Ça a toujours été mon rêve. Je suis rentré chez moi et comme un bouffon à deux heures du mat', j'ai essayé de faire le mouvement et je me suis senti bien ridicule", témoigne l'intéressé qui s'est ensuite exécuté sous les encouragement du public.

Côté audiences, le show Canet et le casting prestigieux de ce nouveau numéro de VTEP n'auront pas permis à TF1 de remporter la première place. Battu par France 2 et la série Chérif, Vendredi tout est permis réalise le second score de la soirée avec 3,3 millions de téléspectateurs soit 14,5% de part de marché. C'est toujours mieux que Cyril Hanouna et son TPMP fait du ski qui a attiré 1,4 millions de Fanzouzes sur C8.