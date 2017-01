Guillaume Canet défend sa Marion contre les "pseudos-actrices et Miss Météo"

Guillaume Canet et Marion Cotillard protègent leur vie privée, d'abord pour leur fils Marcel, 5 ans, et leur futur bébé. Ils s'autorisent néanmoins des sorties glamour en couple sur tapis rouge et des interviews croisées, notamment pour la promotion de leurs films. Car ces deux-là collaborent souvent et l'actrice oscarisée a joué dans trois des films de son compagnon : Les Petits Mouchoirs, Blood Ties et dernièrement Rock'n'roll qui sort le 15 février. En interview avec Studio Ciné Live pour ce dernier, l'acteur-réalisateur réagit à une question de sa bien-aimée, fait une déclaration d'amour et clashe violemment celles et ceux qui s'attaquent à elle, comme il l'a déjà fait face aux moqueries sur sa scène dans The Dark Knight Rises ou aux ragots que diffusent les tabloïds.

"Moi, je sais qu'elle est très drôle, à l'opposé de ce personnage créé par de pseudo-actrices comiques ou des Miss Météo ringardes qui, pour exister, passent leur temps à se foutre de sa gueule en l'imitant. Ce qui ne la touche absolument pas, alors que cela me met hors de moi. Marion est plus trash et délirante que ce qu'on imagine. Accepter d'aller aussi loin dans l'autodérision prouve une grande intelligence", explique Guillaume Canet au magazine de cinéma.

Il ne faut pas chercher bien loin pour retrouver l'identité de l'ancienne miss météo, devenue aujourd'hui comédienne, visée par ses propos : il s'agit de Doria Tillier. En 2014, sur le plateau du Grand Journal, elle s'était amusée à se glisser dans la peau de La Môme pour un petit discours parodiant les envolées lyriques de Marion Cotillard.