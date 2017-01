Guillaume Canet en caleçon : Marion Cotillard humilie et affiche son chéri !

Le couple Guillaume Canet / Marion Cotillard s'écharpe sur Instagram ! Lancés depuis le début de la tournée du film Rock'n Roll dans une sorte de challenge visant à humilier l'autre publiquement avec des photos postées sur le réseau social Instagram, les deux tourtereaux ne se font pas de cadeaux.

Tout avait commencé le 4 janvier avec un cliché de Marion Cotillard dormant la bouche ouverte dans le train menant l'équipe du film dans le nord de la France pour y présenter le film réalisé par Guillaume Canet. C'est ce dernier qui avait publié cette photo très drôle, piégeant sa chérie, laquelle n'avait pas manqué de préciser dans un commentaire qu'elle ne tarderait pas à le punir. Le lendemain elle a donc publié un cliché de son chéri habillé comme un plouc... Bof.

Mais voilà que l'actrice enceinte de son deuxième enfant a frappé fort là où ça fait mal. Ce 6 janvier, la belle a publié – toujours via Instagram – une photo montrant Guillaume Canet devant des écuries, son pantalon sur les genoux, et donc en caleçon, le paquet à l'air. Un cliché hilarant. "Prends ça Papy !", assène Marion, surenchérissant avec les hashtags "A dada sur ma prostate" et "Rocknroll challenge de mes deux".