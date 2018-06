Guillaume Canet et Gilles Lellouche s'essayent au porno

Après Les Infidèles, Les Petits Mouchoirs ou plus récemment Rock'n'roll, Guillaume Canet et Gilles Lellouche se retrouvent à nouveau devant une caméra. Les deux meilleurs amis du 7e art français se donnent la réplique dans L'amour est une fête, une comédie qui promet d'être ne serait-ce que sulfureuse par son sujet, on en veut pour preuve le premier teaser qui vient d'être dévoilé.

L'histoire : Paris, 1982. Patrons d'un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck et Serge ont l'idée de produire des petits films pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l'attention de leurs concurrents. Un soir, des hommes cagoulés détruisent Le Mirodrome. Ruinés, Franck et Serge sont contraints de faire affaire avec leurs rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent, c'est que nos deux "entrepreneurs" sont des enquêteurs chargés de procéder à un coup de filet dans le business du "X" parisien. C'est le début d'une aventure dans le cinéma pornographique du début des années quatre-vingt qui va les entraîner loin. Très loin...

C'est Cédric Anger, qui avait dirigé Canet dans La prochaine fois je viserai le coeur, qui est derrière la caméra. Joséphine de la Baume, Elisa Bechir Bey, Xavier Beauvois et le jeune Quentin Dolmaire seront également de la partie.

L'amour est une fête, en salles le 19 septembre 2018.