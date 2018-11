Guillaume Canet et le sosie hilarant de François Berléand : Leïla Bekhti bluffée

Amuseur sur les réseaux sociaux, Guillaume Canet ne manque jamais une occasion de faire rire ses abonnés, parmi lesquels de nombreuses stars. L'acteur, qui sera le 16 janvier 2019 à l'affiche du nouveau film d'Olivier Assayas, Doubles Vies, a encore frappé le 26 novembre avec un post qui a fait pleurer ses fans de rire.

Et pour cause, sa publication implique directement François Berléand, comédien populaire que les spectateurs ont pu découvrir sous la direction de Canet dans Mon idole (2002) et Ne le dis à personne (2006). Entre le montage sonore de la suite des Petits Mouchoirs et le dernier jour de tournage du film La Belle Époque, Guillaume Canet a posté la photo d'un tableau : un portrait de femme du XIXe siècle, dont le visage ressemble plus qu'étrangement à celui de François Berléand...

"Duchesse de Berléand", se moque le comédien et réalisateur. Une photo "likée" par plus de 23 000 utilisateurs d'Instagram. En commentaires, entre ceux qui empilent les emojis pliés de rires et ceux qui cherchent d'autres ressemblances (comme avec le professeur Rogue d'Harry Potter par exemple), certains mettent en doute la véracité de ce cliché. "J'ai cru que c'était un photo-montage tellement la ressemblance est frappante", ironise l'un d'eux. "C'est un photomontage ! Une telle ressemblance ne peut être possible. Ou François B est un vampire et traverse les époques tantôt en femme, tantôt en homme pour brouiller les pistes", suppute un autre. Cela aura en tout cas estomaqué Leïla Bekhti qui y est aussi allée de son petit message : "C'est un truc de fouuuuuu", a-t-elle commenté.