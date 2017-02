Guillaume Canet et Marion Cotillard : Leur fils Marcel dans "Rock'n Roll" ?

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très "rock", qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la "liste" des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy... Guillaume a compris qu'il y avait urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

Tel le point de départ de Rock'n Roll, le nouveau long métrage de et avec Guillaume Canet. L'auteur des Petits Mouchoirs a en effet décidé d'ouvrir les portes de son quotidien – en ajoutant une pointe de piment délirant – au détour d'un long métrage dans lequel il a convié sa compagne et ses proches amis. Ainsi, Marion Cotillard, Johnny Hallyday, Gilles Lellouche, Camille Rowe, Alain et Yvan Attal, Kev Adams, Ben Foster, Maxim Nucci ou encore Yarol Poupaud jouent-ils leur propre rôle à l'écran.

En couple à la ville comme à l'écran dans Rock'n Roll, Guillaume Canet et Marion Cotillard ont également un enfant de 4-5 ans dans le film. S'il ressemble fortement à Marcel, leur véritable fils de 5 ans, c'est un petit acteur qui tient le rôle. Invité sur le plateau de Michel Drucker pour Vivement Dimanche Prochain, Guillaume Canet s'est expliqué sur sa décision de faire apparaître ou non son fils dans son propre film. "C'est le seul personnage qui ne soit pas réel en fait, avoue le metteur en scène. Tout mon entourage est vrai, mon producteur Alain Attal, mon agent Cécile Felsenberg... Et les deux seuls personnages sont un petit garçon qui joue notre fils parce qu'on ne voulait pas avoir vraiment notre fils qui joue son propre rôle et mon urologue (qui est fictif)."

Rock'n Roll, en salles le 15 février.