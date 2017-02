Guillaume Canet et Marion Cotillard ont-ils flirté dès 2003 ? Confidences...

Depuis 2007, Marion Cotillard et Guillaume Canet vivent une belle et discrète histoire d'amour. Invité samedi 11 février sur le plateau de Salut les Terriens ! (C8) afin de faire la promotion de son film Rock'n'roll, l'acteur et réalisateur de 43 ans a fait, à demi-mot, un étonnant aveu.

Thierry Ardisson lui a réservé une belle surprise : la diffusion d'un magnéto datant du 13 septembre 2003. Il y apparaît aux côtés de Marion Cotillard sur le plateau de Tout le monde en parle, pour la promotion de leur film Jeux d'enfants. À la question "cap ou pas cap d'embrasser Marion Cotillard sur la bouche ?", on entend l'acteur répondre : "Absolument pas. La première raison c'est parce que je suis acteur et je le fais dans un film. La deuxième raison c'est que j'ai ma charmante chérie et amoureuse [il était alors marié à Diane Kruger, NDLR] qui n'aimerait pas ça et je le comprendrais." Et Marion Cotillard ajoute : "Et mon charmant amoureux [Stéphan Guérin-Tillié, NDLR] n'aimerait vraiment pas ça non plus."

Mais voilà, à la fin du magnéto, lorsque Thierry Ardisson a demandé combien de temps il s'est passé après cette interview pour que les parents de Marcel (5 ans) sortent ensemble, Canet a répondu : "Vous voulez dire avant !". Face à une assemblée interloquée, l'acteur a alors répété une nouvelle fois cette phrase.

"Vous étiez déjà ensemble alors !", s'est exclamé l'homme en noir qui n'a pas eu droit à une confirmation de la part du compagnon de Marion Cotillard mais à un "peut-être" lourd de sens.

Marion Cotillard et Guillaume ont donc, peut-être, fricoté ensemble quelques années avant d'officialiser leur relation. Si c'est le cas, cela signifie qu'ils n'ont pas été très fidèles...