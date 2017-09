Guillaume Canet : Insulté, "monsieur Cotillard" préfère en rire

Dans son film Rock'n'roll, Guillaume Canet s'amusait, avec beaucoup d'autodérision, de ceux qui dans son quartier l'appelait "monsieur Cotillard". Le compagnon de l'actrice oscarisé – ils ont deux enfants, Marcel (6 ans) et Louise (née le 10 mars dernier) – montrait ainsi qu'il était bien conscient de l'immense popularité de sa bien-aimée et qu'il ne la vivait absolument pas mal. En publiant sur Instagram une capture d'écran de commentaires rabaissants, l'artiste très actif sur les réseaux sociaux prouve une nouvelle fois qu'il se moque d'être ramené à sa moitié et qu'il en est fier : "Seule votre femme est excellente" ou encore "sous-acteur, ta femme elle se mouille, toi rien". En légende de ce post, l'acteur et réalisateur écrit (et nomme l'auteur de ces mots violents) : "Merci @lidolllluna pour ce gentil message ! On sait pourquoi on fait tout ça du coup ! #monsieurcotillard"