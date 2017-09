Guillaume Canet : "Je me suis parfois laissé submerger par ma propre violence"

Le 20 septembre sortira en salles le film Mon garçon, ou la quête d'un père pour retrouver son fils porté disparu. Un thriller implacable et surtout audacieux d'un point de vue narratif. En effet, au moment du tournage, Guillaume Canet ne savait presque rien du scénario et devait se laisser happer par le personnage, telle une improvisation. Une performance hors normes et forcément risquée, dont l'acteur n'est pas ressorti indemne.

"J'ai été obligé de tout puiser en moi petit à petit, confie-t-il à Télé 7 Jours. Et de rajouter : "Lors de certaines scènes, je me suis totalement laissé submerger par l'émotion et, parfois aussi, par ma propre violence." Fier de ce film, le chéri de Marion Cotillard dit avoir "vécu une expérience rare" et être "rentré lessivé" après moins d'une semaine de tournage. "Il n'y a rien de plus chiant qu'un tournage qui dure des semaines et des semaines, où ça va à deux à l'heure, où le metteur en scène se regarde le nombril ou met huit heures à chercher ce qu'il veut faire. Je préfère bosser comme un dingue jour et nuit et y aller à fond", n'a-t-il pas hésité à dire.

Forcément, cette expérience et ce rôle de papa prêt à tout pour rechercher son fils a fait écho à son propre rôle de père, et notamment sur sa présence. "Je n'ai pas ce problème [de père absent, NDLR]. Je suis très proche de mon fils et de ma fille [Marcel, 6 ans, et Louise, née en mars dernier]. Marion et moi, nous organisons notre vie en fonction de celles de nos enfants. Nous ne nous éloignons jamais", a-t-il simplement déclaré.