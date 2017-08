Guillaume Canet, le bonheur avec son fils : Instant tendresse avec Marcel, 6 ans

Avec sa bien-aimée Marion Cotillard, Guillaume Canet protège farouchement ses enfants : Marcel, 6 ans, et Louise, née le 10 mars dernier. La photo qu'il a choisie alors de publier, prise en contre-jour, ne dévoile ainsi rien des traits du visage du garçon qui a 6 ans. On distingue seulement le moment tendre et complice que père et fils partagent auprès des vagues.

Tout va bien pour Guillaume Canet et sa superbe famille. Il est à des années-lumière du stress du personnage qu'il incarne dans le film Mon garçon (en salles le 20 septembre). En effet, dans ce polar, il s'est glissé dans la peau d'un père à la recherche de son petit garçon, disparu lors d'une sortie de classe. Si le pitch semble classique, la forme ne l'est pas : le réalisateur Christophe Carion n'a pas révélé à son acteur principal le scénario afin que le tournage se fasse en temps réel !