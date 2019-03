Guillaume Canet : "On disait que ma fille était en réalité celle de Brad Pitt"

Guillaume Canet reconnaît avoir une certaine reconnaissance à l'idée que son travail plaise, mais il précise : "Je n'ai absolument rien à foutre de ce que les gens pensent de moi." C'est dans cet état d'esprit qu'il a donc tourné Rock'n'roll, montrant au public un visage qu'on ne lui connaissait pas, plein d'autodérision, de force et de faiblesses et donc terriblement attachant. "À l'époque, on disait que ma fille était en réalité celle de Brad Pitt. Les gens se font parfois une image complètement fantasmée. Mais on ne peut pas convaincre tout le monde de qui on est, c'est impossible. Je veux juste que mes enfants [Marcel (bientôt 8 ans) et Louise (qui fête ses 2 ans ce mois-ci), NDLR] pensent que je suis un bon père, mes amis, un bon pote, ma femme, un bon mari."

Mais d'où est venue cette rumeur folle avec Brad Pitt ? Il s'agit de "l'affaire" du divorce entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Marion Cotillard, alors enceinte et qui n'avait rien demandé à personne mais qui avait tourné avec l'acteur dans Alliés peu avant l'annonce ultramédiatisée de leur rupture, a en effet été l'une des victimes collatérales. Dans Le Parisien en 2017, il disait déjà : "Avec Marion, on s'est toujours protégés tout en laissant parler, sauf quand ça a vraiment débordé, comme récemment où certains laissaient entendre que Brad Pitt était le père de notre enfant. Là, on a essayé de recadrer. C'était aussi de tout ça dont j'avais envie de parler et surtout de dire : l'important, ce qui est vraiment rock, c'est d'être soi-même, celui qu'on a envie d'être."

