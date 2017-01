Guillaume Canet : "On prête à Marion des relations avec de grands acteurs"

En se mettant à nu dans son film Rock'n'roll, dernière réalisation dans laquelle il joue aussi, au côté de sa compagne Marion Cotillard, Guillaume Canet se confie également dans les médias à coeur ouvert – loin de ses drôleries du "rock'n'roll challenge" –, afin défendre son projet. Ces interviews sont parfois l'occasion d'éclaircir certaines choses, notamment à propos de la mère de son fils Marcel (5 ans) et de leur futur deuxième enfant. C'est le cas de l'entretien qu'il a accordé à Télérama.

Marion Cotillard a joué dans trois de ses films : Les Petits Mouchoirs, Blood Ties et désormais Rock'n'roll. Dans cette comédie, une analyse bourrée d'autodérision et de lucidité sur leur vie, elle joue son propre rôle. Alors lorsque Guillaume Canet fait la promotion de son long métrage, il parle forcément de celle qui partage sa vie depuis dix ans, entre déclaration d'amour et mise au point : "Elle, c'est un aigle. Qui regarde les choses de haut, avec une liberté souveraine. Mais elle revient toujours au nid. Les gens croient que Marion vit à l'étranger, mais elle est constamment à Paris, même si on lui prête des relations avec nombre de grands acteurs américains !"

Il s'agit naturellement d'une référence au divorce d'Angelina Jolie et Brad Pitt, dont l'annonce a été faire alors que ce dernier venait tout juste de tourner avec Marion Cotillard dans le film d'espionnage Alliés. Faisant fi des rumeurs, la star américaine et la star française, enceinte de son deuxième bébé, ont assuré ensemble la promotion du long métrage. Le couple français avait toutefois pris soin de faire des déclarations publiques pour remettre les pendules à l'heure après les propos que les tabloïds avaient tenus à leur sujet.

