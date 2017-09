Guillaume Canet, papa investi : "Avec Marion, on n'est jamais loin des enfants"

À l'affiche du thriller de Christian Carion Mon garçon (en salles mercredi 20 septembre), dans lequel il interprète un père absent confronté à la disparition de son fils, Guillaume Canet a accordé un nouvel entretien au journal Le Parisien pour évoquer son expérience inédite de tournage.

Tourné en six jours, le film a été totalement improvisé puisqu'aucun élément de scénario ne lui avait été révélé en amont. Pour se mettre dans la peau de son personnage, l'acteur de 44 ans s'est donc inspiré de sa propre vie, lui qui est désormais à la tête d'une jolie famille avec Marcel (6 ans) et Louise (7 mois), fruits de ses amours avec Marion Cotillard. "Je suis père maintenant, alors j'y ai mis beaucoup de moi-même. J'ai parlé avec mes mots, mes hésitations. Je n'ai jamais autant appris", a-t-il confié.

Nous avons une vie de famille normale

Lors du tournage, Guillaume Canet s'est "isolé du reste de l'équipe, sans téléphone" pour se consacrer à 100% à la quête de son personnage prêt à tout pour retrouver son enfant. Totalement dans sa "bulle", il communiquait uniquement avec son réalisateur, se coupant momentanément de sa compagne et de leurs enfants. "Je crois que j'aimais ce manque parce que ça me nourrissait, vu ce que j'étais en train de jouer", a-t-il ajouté.

C'est donc avec un bonheur immense qu'il a retrouvé les siens après quelques jours très intenses. Accaparé par sa carrière, tout comme l'est Marion Cotillard lorsqu'elle tourne, Guillaume Canet assure pourtant que leur priorité numéro un reste évidemment leur progéniture, lui qui s'est dit très proche de son fils et de sa fille. "Nous avons une vie de famille normale. C'est une question d'organisation. Nous ne sommes jamais très loin des enfants, et on s'arrange toujours pour que l'un ou l'autre soit là", a-t-il conclu.