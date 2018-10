Guillaume Canet, parrain hilare du 1er Mondial... de cheval à deux pattes !

Chez Guillaume Canet, le ridicule ne tue pas. L'acteur et réalisateur âgé de 45 nous l'a prouvé à maintes reprises, à l'écran (avec notamment son film Rock'n'Roll) comme à la ville. L'intéressé nous en a offert une nouvelle démonstration ce 29 septembre 2018 en délaissant momentanément la promo de son prochain film L'amour est une fête, pour un événement très, mais alors très, particulier.

Le chéri de Marion Cotillard était en effet le président et le parrain exceptionnel... du 1er Championnat du monde de cheval à deux pattes, qui s'est déroulé aux Herbiers, près de Nantes. Si l'intitulé de l'événement prête à sourire, c'est loin d'être une blague. En effet, le "Horse Man" est une discipline venue de Finlande qui compte 10 000 licenciés. La compétition regroupe 55 équipes du monde entier représentant plus de 400 participants qui doivent participer à une épreuve de dressage, du saut d'obstacle (avec des champions pouvant franchir sans cheval à bâton jusqu'à 1,80 m) et même un concours de hennissements.

Sauf que bien entendu, il ne s'agit pas de chevaux à deux pattes, mais bien d'hommes et femmes se prenant pour des canassons, et chevauchant un manche sur le bout duquel on trouve une tête de cheval plus ou moins décorée. Le but étant d'allier autodérision et compétition. Autant dire que Guillaume Canet, cavalier reconnu dans le milieu de l'équidé, ne pouvait pas refuser pareille proposition !