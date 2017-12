Guillaume Canet : Perdant soutenu par sa maman et sa jolie nièce Paloma

L'étape européenne et pionnière de la série intercontinentale Longines Masters Paris – Hong Kong – New York a ouvert ses portes dans le Hall 5B du Parc des expositions de Paris Nord Villepinte, en marge du Salon du cheval de Paris, qui accueillera jusqu'à dimanche les meilleurs cavaliers du monde.

Jeudi 30 novembre, Guillaume Canet était de la partie, chevauchant Babeche lors de l'épreuve Masters Two Grand Prix Magazine. Mais une erreur sur le dernier obstacle en fin de parcours lui a coûté une bonne place au classement. Et ce malgré le soutien de sa mère, Marie-Antoinette. En revanche, il pourra se féliciter du beau succès de sa jolie nièce, Paloma de Crozals. La jeune cavalière et sa monture Pomme du Valon ont remporté la troisième épreuve de ce premier jour de compétition, le Longines Masters Three Dada Sport.

D'autres personnalités ont également couru lors de cette première journée. Félicité Herzog (fille de Maurice Herzog) et Louise Rochefort (fille du regretté Jean Rochefort) ont concouru au Master Three EEM.TV, Baptiste Coupérie (fils d'Édouard Coupérie) et Matilde Borroméo (demi-soeur de Béatrice, la femme de Pierre Casiraghi) ont pris part à la même course que Guillaume Canet, alors qu'Iman Perez, sous les yeux de son père Vincent et de sa mère Karine Silla, a été battue par Paloma de Crozals. On a également croisé Athina Onassis (la seule héritière de l'armateur grec Aristote Onassis) sur la dernière course du jeudi, la prestigieuse Master One Asia Horse Week qu'a remportée un Français, Grégory Cottard.