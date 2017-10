Guillaume Canet se "vidange la tête" avec ses potes et le sexy Bixente Lizarazu

Actuellement à l'affiche du thriller Mon garçon, un film dont le tournage a été aussi éprouvant qu'original, Guillaume Canet prend du bon temps loin des caméras et de la capitale. C'est au Pays basque, non loin de son Cap-Ferret adoré, que l'acteur et réalisateur est venu se ressourcer avant de replonger dans de nouveaux projets – dont Les Petits Mouchoirs 2.

Sur Instagram, le chéri de Marion Cotillard a donné de ses nouvelles en postant plusieurs photos de ses vacances. Après avoir fêté les dix ans de son couple dans une cabane perchée, Guillaume Canet a continué dans la simplicité en se payant un petit break avec ses potes... dans un camping. Au menu, caravane et grosses sessions de surf sur la côte Atlantique. Et parmi les amis de Guillaume se trouvait un certain Bixente Lizarazu. L'ancien footballeur devenu chroniqueur sportif descend régulièrement dans sa région natale pour aller tâter la houle du moment. Et c'est avec l'acteur qu'il a surfé. Sur la photo, on voit Liza tout sourire, parfaitement en équilibre sur sa planche, alors que Canet semble un peu galérer pour se lever. "Avec mon pote 'the one and only'", écrit l'apprenti surfeur en légende de la photo en mentionnant son auteur, Christophe Brachet, un photographe de plateau lui aussi passionné de surf. On doit d'ailleurs à ce dernier un autre cliché, cette fois-ci posté par Lizarazu et sur lequel Canet apparaît également.