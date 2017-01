Guillaume Canet sort un gros dossier sur Marion Cotillard, elle l'insulte

Il n'aura pas attendu très longtemps pour mettre sa vengeance à exécution. Deux jours après la publication d'une photo où il apparaît en slip, un cliché mis en ligne par Marion Cotillard sur son compte Instagram, Guillaume Canet a décidé d'afficher sa compagne à son tour.

Dimanche, l'acteur et réalisateur de 43 ans s'est saisi des réseaux sociaux pour publier une troisième photo embarrassante de la mère de son petit Marcel (5 ans). Sur celle-ci, la comédienne oscarisée n'est pas en train de dormir dans le train et n'a pas non plus oublié sa deuxième chaussette.

Presque méconnaissable, l'actrice a les yeux fermés et est allongée sur une table de massage. Le cliché a été pris à quelques centimètres à peine de son visage, par en dessous, et elle n'a peut-être même pas soupçonné que son compagnon l'avait prise en photo. "Souvenir de massage ! Et bim !!!! #poussezmadameonvoitlatête #oscarwinnermarioncotillard #rocknrollchallenge", a-t-il écrit en commentaire, ne manquant pas d'inscrire en hashtag le nom de son nouveau film, Rock'n'roll, qui leur a inspiré ce duel de casseroles.