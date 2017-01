Guillaume Canet sous le choc: Il a "bien chuté" dans la liste très particulière...

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très "Rock", qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la liste des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy... Guillaume a compris qu'il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

Tel est le point de départ de Rock N Roll, la nouvelle réalisation de Guillaume Canet. Le cinéaste et acteur français joue son propre rôle, aux côtés de Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Yvan Attal, Johnny Hallyday... À trois semaines de la sortie en salles, après une première bande-annonce séduisante, Rock N Roll se dévoile au détour d'un premier extrait mettant en scène Guillaume Canet et la belle Camille Rowe. Les deux viennent de sortir d'un entretien avec la journaliste du magazine ELLE. Devant les questions de cette dernière, Guillaume venait de commencer à comprendre qu'il n'était pas "rock" et qu'il était même un peu has been. Sa partenaire de jeu se chargera de l'achever en lui confiant qu'il avait "bien chuté" dans la liste des acteurs avec qui les jeunes comédiennes comme elle aimeraient coucher. Pire, elle cite comme Gilles Lellouche comme acteur au top... Regardez plutôt !