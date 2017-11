Guillaume Gallienne et le succès : "Ç'a été compliqué pour ma femme et mon fils"

Propulsé sous le feu des projecteurs dès le Festival de Cannes, Guillaume Gallienne a connu un vif succès avec Les Garçons et Guillaume, à table !, dont l'aventure s'est terminée avec pas moins de cinq César, dont ceux du meilleur film et meilleur acteur. Avec le succès sont arrivés la médiatisation, les regards qui se posent sur Guillaume Gallienne, les projecteurs, flashs et un certain détachement de la vie réelle. Et l'intéressé ne s'en cache pas : oui, il a eu du mal avec le succès.

"Cela a été compliqué pour ma femme et mon fils. Parce que, quand je faisais des courses avec mon gamin, les gens m'abordaient comme si on se connaissait. Au bout d'un moment, on joue un personnage au lieu d'être soi-même [...] Il y a des moments où ma femme et mon fils ont eu besoin de me ramener parmi les vivants", raconte-t-il à Paris Match.

De retour avec Maryline, pour lequel il est passé derrière la caméra mais ne se met pas en scène, il dit avoir eu "envie d'arrêter le storytelling sur (sa) personne". "Il y a beaucoup de Maryline dans le monde, alors que des privilégiés comme moi, il n'y en a pas tant que ça", convient-il avec humilité. Il rajoute : "Je préfère parler de ceux qui ont moins les atouts et les armes."

Un nouveau film – l'histoire d'une jeune femme qui débarque à Paris pour vivre son rêve de comédienne, traverse peines et joies et se confronte à la réalité du milieu – qui représente comme un aboutissement en soi pour Guillaume Gallienne. "À titre personnel, les six mois qui arrivent sont pour ma femme, mon fils et mes étudiants", assure l'acteur. Qui a quand même un projet de film, Place au théâtre, dans les starting-blocks.

Maryline, en salles le 15 novembre.