Guillaume (L'amour est dans le pré 2015) dézingue encore Karine Le Marchand !

Début 2015, les Français faisaient la connaissance de Guillaume dans la 10e saison de L'amour est dans le pré sur M6. Le jeune Auvergnat éleveur de brebis devenait ainsi le premier candidat gay de l'émission... avant de quitter le show précipitamment pour se concentrer sur une relation naissante avec un certain Damien rencontré hors caméras.

Deux ans plus tard, Guillaume – qui s'en était déjà pris à l'animatrice Karine Le Marchand côté vie privée alors que cette dernière lui avait formulé une bienveillante mise en garde – a décidé d'en remettre une couche alors qu'il était interrogé par nos confrères de Voici.fr. Pour lui, l'animatrice de 49 ans n'est pas celle que l'on croit. "J'ai eu l'im­pres­sion d'avoir été un phéno­mène de foire. Et Karine Le Marchand n'ar­rê­tait pas de dire que je n'en étais pas un, mais forcé­ment quand on dit ça en perma­nen­ce... J'avais vrai­ment l'im­pres­sion qu'elle disait ça volon­tai­re­ment pour que le côté 'produit' éclate. C'est ce qui s'est passé par la suite", a-t-il expliqué.

Et de poursuivre sur le supposé comportement de la star lors des tournages : "Ça me surprend quand des candi­dats disent qu'ils ont eu un feeling avec elle. Pour moi, il n'y a rien eu dès le début du tour­nage du portrait. Quand on est assis, que je me confie sur mon adoles­cence diffi­cile et sur le fait que j'ai pensé au suicide à cette époque, elle a cette petite larme à l'oeil et quand la produc­trice lui dit : "C'est bon, c'est dans la boîte". Elle se lève et rigole. Et moi, j'étais toujours assis, en train de pleu­rer."

Guillaume a également affirmé que la production n'avait pas non plus brillé par son empathie. "J'en ai parlé à la prod' mais honnê­te­ment, ils sont vrai­ment là pour faire leurs images et le reste, ils s'en moquent roya­le­ment. En fait, il y a 30 personnes qui débarquent chez vous et je n'avais même plus accès à ma propre maison. À la fin du tour­nage, tout s'ar­rête d'un coup. Tout est violent !"

Bref, une expérience qu'il n'est pas près de renouveler...