Guillaume (L'amour est dans le pré 2016) emménage avec Sandrine !

En octobre 2016, M6 a diffusé le bilan de la 11e édition de L'amour est dans le pré. Si tous les agriculteurs n'avaient pas trouvé l'amour, c'est un Guillaume heureux que nous avions retrouvé. Le candidat qui a succombé au charme de Sandrine est d'ailleurs toujours aussi amoureux et ils viennent ensemble de franchir une nouvelle étape !

A l'époque, l'agriculteur et croque-mort n'avait pas encore prévu de demander à sa belle d'emménager avec lui. C'est à présent chose faite comme le révèle le magazine Télé Star (en kiosques lundi 10 juillet).

Après plusieurs mois d'essai de vie commune, les amoureux ont décidé de s'installer sous le même toit. "Sandrine emménage chez moi en août. Elle devrait avoir un travail dans ma région", annonce-t-il.

Si Guillaume et Sandrine ont pris le temps de bien se connaître avant de franchir cette nouvelle étape, c'est parce qu'ils ne voulaient pas d'un nouvel échec, ni pour eux ni pour les enfants. "J'ai trois enfants et Sandrine a un grand garçon de 17 ans. Il fallait faire les choses en douceur pour eux et être certains que tout le monde accepte notre relation avant de construire quelque chose de solide. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes tous heureux", conclut l'agriculteur. Une bonne nouvelle !