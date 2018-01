Guillaume (L'amour est dans le pré): Pression, sexe... Les raisons de son départ

En 2015, les téléspectateurs de M6 faisaient la connaissance de Guillaume, le premier candidat gay de L'amour est dans le pré. Toutefois, ils ne l'ont pas vu bien longtemps puisqu'il avait pris la décision de quitter le programme. Et, au cours de son interview accordée au magazine Télé Star, l'éleveur de brebis est revenu sur les raisons de ce départ. L'occasion de découvrir que ce n'était pas simplement pour se concentrer sur son histoire d'amour avec Damien, son compagnon de l'époque.

"Très rapidement, j'ai vu qu'il y avait des différences de traitement entre les candidats. On me mettait plus en avant que les autres. Ça m'a mis la pression. Et dès que l'on me met la pression, je bloque. La production avait même envisagé que j'aille aux Etats-Unis pour me marier. Je trouvais ça surdimensionné", a confié Guillaume dans un premier temps.

Après quoi, il a révélé qu'un flirt entre deux prétendants l'avait conforté dans son choix de stopper l'aventure : "J'ai reçu des messages de Claire [éleveuse d'oies qui participait à la même saison, NDLR]. Elle me disait qu'il y avait des prétendants qui s'étaient amusés. En gros, j'ai découvert que deux d'entre eux avaient couché ensemble. Je ne pouvais pas continuer l'aventure. Ça m'a dégoûté."

Quoi qu'il en soit, Guillaume n'a pas eu besoin de l'émission pour trouver l'amour. A la suite de sa rupture avec Damien, il s'est mis en couple avec un homme dont il n'a pas dit grand-chose. "J'ai retrouvé l'amour. Je suis en couple depuis deux ans et on vit ensemble. Une de ses amies lui a parlé de moi parce qu'elle m'avait vu à la télévision. Au début, il était très méfiant. Quand elle lui a dit que j'avais fait de la télévision, il pensait qu'il y avait peu de chances que ça le fasse. Après, on s'est dit : 'Pourquoi pas ?'", confiait-il à Télé Star mi-janvier.

S'ils sont sur un petit nuage, les tourtereaux n'ont pour l'heure pas de grands projets en vue : "On laisse la vie faire. On ne pense pas forcément à des projets de famille. On vit au jour le jour. Pour moi, il est ma famille. On s'apporte beaucoup l'un et l'autre."