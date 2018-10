Guillaume Pley dévoile "The Game", son appli déjantée avec de l'argent à la clé

Guillaume Pley est de retour !

Après plusieurs années d'étroite collaboration avec la radio NRJ, c'est très prochainement sur sa propre application, The Game, que l'animateur de 33 ans redonnera de la voix.

Lundi 8 octobre à 19h30, l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) et animateur du Repley sur CStar proposera à ses fidèles des séquences déjantées, des interviews décalées et même de l'argent à gagner.

Guillaume Pley explique dans un teaser alléchant dévoilé ce 6 octobre : "Ça ne va pas se passer à la radio cette année, ça va se passer sur l'application The Game. Ce sera chaque soir à 19h30, on aura beaucoup d'invités. (...) Ah, je vous ai pas dit aussi, le plus important, je vous offre 1000 euros à 19h30 en répondant à quelques petites questions, vous répondez bien et l'argent c'est pour vous !"

Pour découvrir le nouveau show de Guillaume Pley à partir du lundi 8 octobre 2018 à 19h30, il vous suffit de télécharger l'application gratuite The Game dès à présent.