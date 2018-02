Gus Kenworthy dévoile sa grosse blessure aux fesses et fait une blague salace

Participant malheureux des Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud, le séduisant skieur gay américain Gus Kenworthy repart même en piteux état ! Sur Instagram, le sportif de 26 ans a posté une photo de ses blessures et il a préféré en blaguer...

Posant en boxer, Gus Kenworthy a dévoilé un impressionnant hématome allant de la hanche à la cuisse en passant par la fesse. Plus amusé que souffrant, il a même rigolé de ses blessures. "Aucune autre pêche n'avait été à ce point détruite depuis Timothée Chalamet dans Call Me by Your Name", a-t-il écrit en accompagnant son message d'un émoji pêche, souvent utilisé pour faire référence aux fesses dans les messages salaces. Le beau gosse évoque ainsi le jeune acteur visiblement honoré dans le film par son partenaire à l'écran, Armie Hammer...

Gus Kenworthy, qui était en compétition pour la finale de ski slopestyle, n'est arrivé que 12e.