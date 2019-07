Gus Kenworthy et Matt Wilkas : La rupture après 4 ans d'amour

Gus Kenworthy et son compagnon Matt Wilkas se séparent. C'est que nous apprend le magazine américain People ce 11 juillet 2019. C'est un porte-parole qui confirme la nouvelle à la publication.

Le skieur olympique américain de 27 ans et l'acteur de 41 ans ont "décidé de se séparer", explique le porte-parole. "Ils s'aiment, se soutiennent et resteront proches."

Médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014, Gus Kenworthy a fait son coming out en octobre 2015. Le jeune homme est instantanément devenu un sex-symbol et un activiste de la cause LGBTI. Kenworthy et Wilkas ont commencé à sortir ensemble en novembre 2015 après que le skieur a contacté l'acteur via son compte Instagram. Ils se sont ensuite rencontrés à New York et ne sont plus quittés.

En 2018, pour les Jeux de PyeongChang, Matt Wilkas est venu soutenir son petit ami. L'image du couple s'embrassant après une descente a été diffusée partout dans le monde et a fait le buzz.

Aujourd'hui, Gus Kenworthy délaisse le sport et change de monde. Après son apparition dans Sharknado 5, en 2017, Ryan Murphy lui a confié son premier vrai rôle dans le prochain volet de la série culte American Horror Story. Gus Kenworthy incarnera le petit ami d'Emma Roberts dans ce nouveau chapitre de la série d'anthologie baptisé 1984. La diffusion commence le 18 septembre sur la chaîne américaine FX.