Guy Carlier : Ces propos grossophobes de Gérard Louvin qui l'ont "détruit"

Le 17 mai 2019, Guy Carlier était invité de "C à Vous" afin de parler de sa perte de poids spectaculaire. Il raconte l'époque où il pesait plus de 250 kilos et où il a été visé pour sa corpulence par Gérard Louvin. Des propos blessants.

Guy Carlier est un homme changé. Il y a encore quelques années, le chroniqueur pesait 251 kilos. Aujourd'hui, il a réussi à perdre 125 kilos, soit la moitié de son poids, grâce à l'aide de Jean-Michel Cohen. Lorsqu'il était en grave surpoids, Guy Carlier a été victime des pires humiliations. Trouvé par sa femme gisant au sol couvert de spaghetti sans qu'il puisse se relever, obligé de se rendre au studio de France Inter par le monte-charge des instruments de musique... L'homme de lettres n'a pas eu une vie facile. À lire aussi Cristina Cordula grossophobe ? Ses propos qui dérangent... Il devait également faire face aux propos blessants de certaines personnes, dont Gérard Louvin. "J'étais préservé bizarrement, les gens n'osaient pas alors que moi j'y allais fort sur le physique", a expliqué Guy Carlier lors de son passage dans C à Vous (France 5), le 17 mai 2019. À l'époque, Gérard Louvin était producteur de la Star Academy et le chroniqueur avait vivement critiqué l'émission, accusant de mettre en avant la maladie de Grégory Lemarchal. "J'avais considéré que la production de l'époque jouait un peu du truc, faisait du racolage, je m'en suis expliqué avec sa maman depuis", poursuit-il. Un différend qui avait poussé Gérard Louvin à dire que Guy Carlier n'avait "pas sa place à la radio, mais dans une baraque de foire", compte tenu de sa corpulence. Des propos grossophobes qui ont causé beaucoup de peine. "Cet homme-là m'a fait un mal fou. Peut-être que j'étais injuste et qu'il n'était pas racoleur avec Grégory Lemarchal, il suffisait qu'il m'appelle, qu'il m'explique le truc. Mais cette phrase-là, il l'a prononcée et ça m'a détruit, tu ne peux pas savoir. Parce que, comme tu l'as dit, j'étais dans le déni. À la limite, c'était des gens comme moi que j'allais voir à Argenteuil dans les baraques quoi", répond-il à Anne-Elisabeth Lemoine. Aujourd'hui guéri de sa boulimie, Guy Carlier articule sa vie autour de sa nouvelle compagne et de son fils, Antoine (12 ans).

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

À ne pas rater

En vidéos