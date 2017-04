Guy Carlier : En couple et in love avec sa jeune compagne pour Monaco - PSG

"Ce qui m'ar­rive est très simple : je suis tombée amou­reux d'une autre femme" : cette candide confession, c'est celle que Guy Carlier faisait en 2012 au quotidien suisse Le Matin, auprès duquel Joséphine Dard, sa femme à l'époque, avait relaté avec colère la découverte de cet adultère. Trois ans plus tard, c'est un homme nouveau - et aminci - qui se disait heureux et amoureux lors d'un entretien avec l'hebdomadaire VSD. Et hier soir, samedi 1er avril 2017, sa présence au parc OL avec la jeune femme à qui il le doit en offrait une belle illustration.

Les tribunes du stade de l'Olympique Lyonnais avaient fait le plein (57 841 spectateurs) pour le choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, respectivement leader et dauphin du championnat de France de Ligue 1, en finale de Coupe de la Ligue. Au grand dam du prince Albert et de son neveu Louis Ducruet, présents, la rencontre a tourné largement à l'avantage du PSG, dont les joueurs ont pu soulever le trophée tant convoité. Guy Carlier a apprécié non seulement le spectacle convaincant (score final : 4-1) proposé par les joueurs d'Unai Emery, mais aussi la tendresse de sa compagne : au cours de la soirée, la belle entente du couple, concrétisée en regards complices, gestes tendres et baisers, était évidente.

Cinq ans après le tournant pris de manière assez houleuse et publique par sa vie personnelle, le journaliste, chroniqueur et auteur de 67 ans, débarrassé de ses problèmes de boulimie, semble savourer son amour en toute sérénité avec cette jolie brune de pas mal d'années sa cadette qui était l'aide-soignante de sa mère Carmen dans ses derniers moments. Joséphine Dard, fille de l'écrivain Frédéric Dard que Guy avait épousée en 2006 et avec qui il avait eu en 2007 un fils, Antoine, était tombée sur "des écrits intimes" qui avaient confirmé ses soupçons ; elle avait ensuite confronté l'autre femme, "d'une trentaine d'années, dix de moins [qu'elle]", qui avait quitté son mari pour Guy. "Je lui ai dit : "Guy est lâche, il ne me dira rien. J'ai­me­rais savoir." Nous avons parlé. Elle m'a même proposé de me rencon­trer. Mais là, c'est trop pour moi", relatait-elle au journal Le Matin. Guy Carlier, par ailleurs père de deux grands garçons issus de précédentes relations, avait fait son mea culpa auprès de la même publication, conscient d'avoir blessé Joséphine : "Je l'ai trahie en déve­lop­pant paral­lè­le­ment à notre histoire d'amour une autre histoire. J'ai été lâche", admettait-il. Il avait toutefois assuré dans un entretien ultérieur avec le magazine Gala n'avoir pas quitté Joséphine pour une autre.