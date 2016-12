Guy Carlier : Son fils Raphaël en couple avec une chanteuse connue...

C'est avec beaucoup d'humour que Guy Carlier a apostrophé son fils Raphaël sur les réseaux sociaux dimanche 18 décembre. Dans un tweet, l'homme de radio de 67 ans s'est ainsi moqué de son cadet en publiant un sketch daté de 2013 dans lequel Raphaël se mue en rappeur déchaîné. "Quand je regarde ce pot à yaourt ou tu as écrit bonne fête papa et puis que je vois ça... je me demande ce qui a merdé", a écrit Guy Carlier.