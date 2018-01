Guy (L'amour est dans le pré 2018) charmé par Fabienne Carat : Elle lui répond

Lundi 15 janvier 2018, M6 dévoilait les sept premiers portraits des agriculteurs de L'amour est dans le pré 2018. L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec Emeric, Raoul, Patrice, Aurélia, Daniel, Eric et Guy. Ce dernier a d'ailleurs été marqué par l'une des actrices de Plus belle la vie (France 3).

Au cours de son portrait, l'éleveur de brebis et charcutier en Occitanie a décrit sa femme idéale. "Je la veux plutôt mince, brune, petite", a-t-il confié à l'animatrice Karine Le Marchand. Après quoi, il a admis qu'il aimait beaucoup la chanteuse Indila, ainsi qu'une actrice de Plus belle la vie bien connue : "Samia de Plus belle la vie. La brunette."

Ses confidences ne sont pas passées inaperçues. Pour preuve, Fabienne Carat qui incarne ce personnage a adressé un petit message à l'agriculteur - inscrit dans l'émission par sa petite fille Amélie - : "Merci Guy #ADP2018 @M6."