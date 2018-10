Guy (L'amour est dans le pré 2018) : La vraie raison du départ de Montserrat

L'amour est dans le pré 2018 n'a pas permis à Guy de trouver l'amour. Dans l'épisode diffusé lundi 22 octobre 2018, les téléspectateurs ont découvert qu'il a demandé à Francine de retourner chez elle. Si face caméra, elle a très bien réagi, en off, la célibataire de 57 ans aurait très mal pris le fait d'avoir été éconduite.

Francine a donc révélé à sa rivale Montserrat que l'éleveur de brebis et charcutier en Auvergne-Rhône-Alpes lui avait donné son numéro de téléphone lors du speed dating. Une révélation qui l'a poussée à faire ses valises.

"Quand j'ai annoncé à Francine qu'elle devait partir, elle est tombée des nues. J'ai cru qu'elle allait péter un câble. Elle est partie dans sa chambre et est revenue comme une folle. Francine a dit à Montserrat que je lui avais donné mon numéro de téléphone. C'est vrai, je le lui avais donné au speed dating. À ce moment-là, Montserrat a cogité tout l'après-midi. Quand je suis revenu, elle avait fait ses valises", a confié Guy à nos confrères de Télé Loisirs.

Un mal pour un bien car l'agriculteur de 58 ans ne se voyait aucun avenir commun avec elle : "Je voulais terminer le tournage avec elle tout en sachant qu'il n'y aurait pas de suite. Montserrat n'était pas le type de femme que je recherchais. Je voulais quelqu'un de plus mince, de plus brune. Elle est poivre-et-sel et elle ne pouvait pas se teindre les cheveux. C'était son physique qui ne me plaisait pas... après, on s'entendait bien. C'est une fille sincère, simple, qui a de la culture, aime s'amuser et rigoler. Elle est partie et, au bout de cinq minutes, elle a re-toqué à la porte pour me parler hors caméra. Elle m'a demandé si, vraiment, j'avais donné mon numéro de téléphone à Francine. Elle m'a re-embrassé et remercié de mon honnêteté."

Pour rappel, dans l'épisode diffusé hier soir, Montserrat avait simplement expliqué qu'elle ne se voyait pas rester seule avec Guy après le départ de Francine. "Je n'ai pas eu de coup de coeur ou de sentiments. Je pense que je n'aurais jamais le déclic", avait-elle ajouté.