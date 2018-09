Guy (L'amour est dans le pré) : Déçu par l'une de ses prétendantes, il balance

Cette semaine dans L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont pu découvrir les rendez-vous galants de Guy, éleveur de brebis et charcutier de 57 ans. Ce bon vivant à l'accent chantant est de retour sur le chemin de l'amour après trente-trois ans de mariage. Celle qui est désormais son ex-femme l'a quitté il y a trois ans pour un autre. Depuis, Guy n'a rencontré personne. Bien décidé à refaire sa vie, le quinquagénaire met toutes les chances de son côté, à commencer par sa bonne humeur à toute épreuve, lui qui a bien failli ne jamais participer au programme.

À la lecture des courriers, Guy a tout de suite craqué pour deux prétendantes, répondant au nom de Francine et de Montserrat. Pour nos confrères de Télé Loisirs, l'agriculteur dévoile ce qui l'a séduit chez elles : "Dans sa lettre, Francine disait qu'elle aimait les bêtes et la nature. Montserrat, elle, disait que ses petits-enfants l'appelaient 'mémé charcut', ça m'a plu."

S'il avait l'air sûr de sa décision, le charcutier ariégeois révèle toutefois avoir regretté de ne pas avoir donner leur chance à d'autres soupirantes : "J'aurais dû en voir plus au speed dating, cinq ou six. Je me suis dit pourquoi faire monter un troupeau puisqu'à la sortie il en faut qu'une ou deux. Je m'en veux."

Mais le plus regrettable reste à venir. En effet, Guy s'est rendu compte que son coup de coeur initial, Francine, ne s'était pas montrée honnête envers lui dans sa lettre. Un détail qui l'a quelque peu déçu, comme il le raconte : "Tout était faux. La photo qu'elle m'avait envoyée, elle avait au moins cinq ou six ans de moins."

Reste à savoir si ce petit mensonge aura pour conséquence de l'éliminer de la course, laissant ainsi toute la place à Montserrat pour faire ses preuves...

Retrouvez L'amour est dans le pré chaque lundi sur M6 dès 21h