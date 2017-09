Guy Lagache quitte C8 : "Je suis arrivé au bout de l'aventure..."

C'est désormais officiel, Guy Lagache quitte C8 après six années de bons et loyaux services en tant que directeur de l'information et des magazines. Interrogé par nos confrères du Parisien, le journaliste de 51 ans a accepté de parler de ses motivations et de ses projets !

"J'ai décidé de quitter C8 d'un commun accord avec la chaîne et le groupe. J'y ai passé six années fantastiques. (...) Je suis arrivé au bout de l'aventure et je prends mon envol", a commencé celui qui a piloté les lancements de En quête d'action, Histoire interdite ou encore Monuments. Et de poursuivre sur la place de l'information sur C8 : "La chaîne évolue, elle est très puissante dans le divertissement. Pour moi, c'est le bon moment pour passer à autre chose et poursuivre ma route."

Débordant d'idées, Guy Lagache a en effet décidé de relever un nouveau challenge : devenir chef d'entreprise. "Je vais créer ma société de production pour produire des contenus à la fois grand public et exigeants, comme des séries documentaires. J'en animerai certains. J'ai envie d'inventer, de développer, pour expliquer le monde qui bouge. Je suis en discussion avec plusieurs diffuseurs."

À suivre donc !

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.