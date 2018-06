Guy-Michel Cogné : Mort du journaliste dans un crash d'hélicoptère

Fondateur de la revue Chasseur d'images, Guy-Michel Cogné est mort dans un crash d'hélicoptère. Il avait 64 ans. Journaliste passionné de photo et directeur général des Éditions Jibena – une société éditrice et familiale qui emploie 180 salariés et s'est spécialisée dans les magazines du jeux type sudoku et mots croisés –, il a perdu la vie dans un accident survenu mardi 19 juin 2018, dans la soirée. Pilote chevronné, Guy-Michel Cogné s'est crashé avec son hélicoptère sur l'aérodrome de Châtellerault, dans la Vienne, vers 20h.

L'autre occupant de l'hélicoptère, âgé de 49 ans, est le gendre de Silvio Vio, patron de l'entreprise Silvair. Cette entreprise, basée à Châtellerault, dispose d'un parc permanent d'appareils en démonstration, d'une école de pilotage ULM et hélicoptère et de toute une infrastructure pédagogique, commerciale et technique, précise le site de France 3 Régions. Selon eux, l'engin était un Ranabot CH-77, hélicoptère italien le plus vendu de la Classe-6. Pour l'heure, les causes de l'accident n'ont pas été déterminées mais le parquet de Poitiers a ouvert une "enquête en flagrance pour homicide involontaire".

Un témoin direct, cité par La Nouvelle République, raconte avoir vu le biplace décoller de la piste de l'aérodrome avant de s'écraser quelques minutes plus tard. "Quand l'accident s'est produit, l'engin était au-dessus de la piste, à une hauteur importante – une centaine de mètres environ. Il ne semblait pas être en phase d'atterrissage, décrit-il. Je dirais plutôt qu'il faisait un passage au-dessus de la piste. Soudain, l'engin s'est mis à vibrer, les pales ont explosé. Il a piqué du nez la tête la première, et s'est écrasé sur le sol. Tout s'est alors embrasé."

Grand homme de presse, Guy-Michel Cogné avait notamment fondé Chasseur d'images en 1976, avec plus de 400 numéros à son actif. Il avait également monté trois autres revues photographiques, Photofan, Nat'images et Visuel, tout en étant le directeur général de la maison d'édition familiale fondé par son père.