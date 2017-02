Gwen Stefani so in love de Blake Shelton : "C'est tellement incroyable"

Gwen Stefani est raide dingue amoureuse de son chéri et adore le crier sur tous les toits. En couple avec Blake Shelton depuis un an et demi, la chanteuse de 47 ans s'est entretenue mardi 21 février avec l'animateur Seth Meyers sur le plateau de son talk show pour évoquer leur incroyable coup de foudre.

Gwen Stefani et Blake Shelton, qui ont traversé la même épreuve en 2015 en divorçant de leurs compagnons respectifs, Gavin Rossdale et Miranda Lambert, se sont rencontrés sur le tournage de l'émission The Voice US en 2014, où ils officiaient en tant que jurés. Depuis l'officialisation de leur idylle en novembre 2015, les tourtereaux ne se sont plus jamais quittés. De nombreuses rumeurs ont par ailleurs fait état d'une prochaine officialisation avec des fiançailles, bien qu'aucune des deux stars n'ait jamais pris soin de commenter ces propos.

Si elle n'a pas divulgué ses hypothétiques plans de mariage avec le chanteur de 40 ans, Gwen Stefani a toutefois expliqué qu'elle n'en revenait toujours pas de sa chance. "C'est tellement incroyable. J'aime Blake. C'est un gars fantastique. Tout le monde aime Blake et c'est justement le propos, il n'y a pas moyen que cela soit autrement. Il est pétillant, léger, joyeux, extraordinaire", a-t-elle déclaré.

Lors de son interview, la mère de Kingston (10 ans), Zuma (8 ans) et Apollo (2 ans) a également admis qu'elle ne savait pas du tout qui était la star de la country avant leur collaboration. "Je ne savais même pas que Blake Shelton existait. C'est intéressant parce que, étrangement, ma mère et ma belle-soeur avaient l'habitude de regarder l'émission avant que je m'y mette, donc elles le connaissaient. (...) Maintenant, je suis la plus grande fan de Blake Shelton, je connais toutes ses chanson", a-t-elle assuré.

Le 17 février, Blake Shelton était en représentation au Forum, à Los Angeles, dans le cadre de sa tournée américaine. Lors de ce concert, Gwen Stefani a fait la surprise aux fans en acceptant de monter sur scène pour interpréter leur duo Go Ahead and Break My Heart. Une vidéo circulant sur Instagram les montre complices et tendres à la fin du morceau.