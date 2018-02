Gwen Stefani suspend ses projets de mariage et de bébé avec Blake Shelton...

Le couple formé par Gwen Stefani et Blake Shelton connaîtrait-il des remous ? Selon les informations dévoilées mercredi 21 février 2018 par le magazine Us Weekly, la star de 48 ans et le chanteur de 41 ans ont mis un stop à leurs projets de vie commune. En effet, les rumeurs des récents mois persistaient à affirmer que le duo souhaitait se marier et fonder une famille. "Blake et Gwen ont décidé de suspendre leur projet de bébé. Ce qu'ils en pensent, c'est que si les choses arrivent naturellement, tant mieux. Mais ils ont décidé de ne pas se concentrer là-dessus pour le moment", a-t-on révélé.

D'après l'indiscret, cela ferait maintenant "plus d'un an" que les tourtereaux essayent de concevoir un bébé, en vain. Malgré les difficultés rencontrées, le couple est "plus fort que jamais". Si la star de la country rêve de devenir papa, il est en tout cas un beau-père "dévoué" avec les enfants de sa compagne, nés du précédent mariage de la chanteuse avec son ex Gavin Rossdale : Kingston (11 ans), Zuma (9 ans) et Apollo (4 ans). "Blake est très attentif, aimant et aux petits soins avec Gwen et les garçons", a-t-on ajouté.

C'est évidemment pour toutes ces raisons que l'ex-leader de No Doubt et le juré de The Voice ont essayé de concevoir. "Blake a toujours voulu avoir des enfants. Il est génial avec ceux de Gwen, ce qui lui a donné l'envie d'en avoir", poursuit-on. Et si Gwen Stefani était partante, elle ne l'est plus vraiment aujourd'hui. "Pas parce que son amour pour Blake a changé, mais parce qu'elle pense que ce n'est peut-être pas écrit pour eux. Quant à lui, il accepte l'idée de ne pas avoir d'enfant biologique", assure-t-on.

Et s'il n'y a pas de bébé, le couple n'a pas envie de se précipiter vers le mariage. "Gwen est très traditionnelle et n'aurait jamais voulu être enceinte sans être mariée. Aujourd'hui, leur relation s'est renforcée et est devenue une union stable, pleine d'amour. Le besoin de se marier et d'avoir des enfants n'est plus la priorité d'autrefois", a-t-on conclu.