Gwendal Peizerat et Brahim Zaibat, une relation compliquée : "Effectivement..."

Depuis le 15 mai dernier, Gwendal Peizerat fait le show dans The Island Célébrités, chaque mardi, sur M6. Le candidat est l'un de ceux qui a le plus de notions en survie et ne souffre donc semble-t-il pas de sa vie de Robinson. Seule ombre au tableau ? Ses petites tensions avec Brahim Zaibat.

Lors d'une interview pour Télé Star, le danseur sur glace français de 46 ans a admis que lorsqu'il avait découvert le casting, il se doutait que "ça allait exploser dans tous les sens". "Certaines personnalités nous ont canalisées comme Stomy Bugsy ou Olivier Dion, sans oublier les cameramen et Jacques, le médecin", a-t-il ajouté avant d'évoquer sa relation avec le danseur professionnel. "Brahim l'a dit : 'Avec Brahim, on n'est pas les meilleurs amis du monde mais on se respecte.' Effectivement, je ne passerai pas mes vacances avec Brahim mais, par contre, il a apporté beaucoup au groupe. Il faut respecter les personnalités de chacun."

Sa personnalité a justement agacé certaines personnes. Mais Gwendal Peizerat se défend d'avoir voulu prendre la place de leader : "Ce qui agaçait, c'est que je donnais des conseils et que la plupart du temps ils se révélaient vrais. Il a fallu que je canalise mon enthousiasme."

L'intégralité de l'interview de Gwendal Peizerat est à retrouver dans le magazine Télé Star du 4 juin 2018.