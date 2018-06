Gwendal Peizerat (The Island) dévoile son salaire et fait des révélations !

Mardi 26 juin 2018, Gwendal Peizerat était invité sur le plateau de l'émission de radio Tout peut arriver avec Jordan Deluxe sur Voltage. Venu pour faire la promotion de son nouvel album Quand elle me..., l'ex-patineur devenu rockeur est revenu sur son aventure dans The Island Célébrités, dont le dernier épisode a été diffusé le 19 juin sur M6. Sans langue de bois, il a révélé son salaire !

Gwendal Peizerat assure avoir reçu un joli chèque d'un montant de 20 000 euros pour sa participation dans The Island Célébrités. Très franc, l'ex-champion olympique en danse sur glace a également lancé : "M6, c'est pas TF1, ils payent à coup de lance-pierre donc j'y suis pas allé pour ça."

Gwendal Peizerat ne s'est pas arrêté là ! L'ancien candidat de The Island Célébrités a décidé de révéler le salaire qu'il avait perçu lors de sa participation à Koh-Lanta : Le Choc des héros en 2010. "Ils ont plus de budget, ils peuvent aller au double", a-t-il déclaré en parlant de la chaîne TF1. L'ex-patineur aurait donc reçu plus de 40 000 euros. "Ils viennent chercher une image pour faire la promotion du programme", a-t-il ajouté avant d'affirmer qu'il "n'a pas du tout négocié son salaire".