Gwendoline Hamon, ex-compagne de Frédéric Diefenthal : "J'étais la femme de..."

Gwendoline Hamon, héroïne de la série Cassandre sur France 3 depuis 2015, n'a pas toujours été l'actrice épanouie que l'on connaît aujourd'hui... L'ex-compagne de Frédéric Diefenthal a même admis que son histoire d'amour avec le comédien de 49 ans avait pu constituer un frein pour sa carrière.

Interrogée par Télé Star, la comédienne de 47 ans – maman d'un jeune Gabriel âgé de 13 ans – a reconnu à ce sujet : "J'aurais adoré être reconnue plus vite. J'étais la 'femme de' avant d'être considérée comme comédienne. J'étais la petite-fille de Jean Anouilh... Cela a été lourd à porter." Et d'ajouter sans vouloir se défausser pour autant : "J'ai certainement ma part de responsabilité. Je suis incapable d'aller frapper à une porte pour demander quelque chose. Je n'ai pas envie d'aller aux soirées mondaines, sourire à tout le monde... Je n'ai jamais su me vendre. Mais rassurez-vous, je n'ai aucun regret."

Aussi, alors qu'elle évoquait son personnage de Cassandre et la possibilité d'une idylle avec son partenaire Pascal Roche (interprété par Alexandre Varga), Gwendoline Hamon a parlé de sa philosophie en amour : "Cassandre a des émois pour Roche mais ne sait pas quoi en faire. Elle est complètement perturbée sentimentalement. Quand on a été traumatisé en amour, on a tendance à fermer la porte. On préfère être seule que mal accompagnée. Moi la première." Voilà qui est dit.

De son côté, Frédéric Diefenthal va à nouveau papa être à en croire le joli petit ventre rond que sa compagne affichait mardi 13 février lors d'une soirée pour le 2e anniversaire du restaurant Manko.

