Gwendoline Hamon : Son fils Gabriel est son portrait craché

Samedi 27 janvier, le polar Cassandre fait son retour sur France 3. C'est la comédienne Gwendoline Hamon qui incarne l'héroïne. Tout comme son personnage, elle élève seule son fils Gabriel (13 ans), fruit de ses amours avec Frédéric Diefenthal dont elle est aujourd'hui séparée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur air de famille est indéniable.

Sur Instagram, Gwendoline Hamon a publié plusieurs photos de l'adolescent. Mêmes yeux, même nez et même bouche, la ressemblance entre mère et fils est troublante. Et les internautes ne diront pas le contraire.