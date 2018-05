Gwyneth Paltrow et son chéri Brad Falchuk ont beau être fous amoureux et plein d'espoir pour l'avenir, ils restent néanmoins prudents et réalistes, n'excluant aucun scénario en cas de séparation.

Selon les informations confirmées le 3 mai 2018 par E! News et dans un premier temps annoncées par Us Weekly, l'actrice de 45 ans et le producteur de 47 ans ont signé un contrat de mariage "en marge de leurs noces", une précision qui indique ainsi que le couple n'est pas encore marié contrairement aux récentes rumeurs. Le duo avait annoncé ses fiançailles le 8 janvier dernier et célébré l'événement le 14 avril lors d'une grande soirée organisée en présence de nombreuses stars.

"Oui, il y a un contrat de mariage. Ça a été très simple et ils se sont tous les deux mis d'accord sur les termes. C'était juste l'une des étapes dans l'organisation de leur mariage. Ils ont tous deux été mariés avant et pensaient qu'ils devaient le faire. Ils ont chacun des biens et des enfants de précédents mariages, donc cela fait sens d'avoir mis en place cet arrangement. Il n'y a eu aucune surprise et cela a été une procédure rapide", a précisé une source.

Celle qui est actuellement à l'affiche d'Avengers: Infinity War avait été précédemment mariée au leader du groupe Coldplay Chris Martin entre 2003 et 2016. Restés très proches, les deux ex se partagent la garde d'Apple (bientôt 14 ans) et Moses (12 ans). De son côté, le cocréateur des séries Glee et American Horror Story avait été marié à Suzanne Bukinik entre 1994 et 2013. De cette union sont nés deux enfants, Brody et Isabella.