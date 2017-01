Gwyneth Paltrow control-freak ? "J'étais devenue complètement obsédée..."

On a parfois besoin d'un électro-choc pour prendre conscience des choses, et ce n'est pas la jolie Gwyneth Paltrow qui dirait le contraire. L'actrice engagée vient de produire une nouvelle émission intitulée Stand Up To Cancer, inspirée de sa propre expérience. Il y a quinze ans, l'ex-femme de Chris Martin a perdu son père des suites d'un cancer. Le producteur Bruce Paltrow est décédé en 2002 des complications d'un cancer de la gorge. Une terrible maladie qui a bouleversé le mode de vie de l'actrice, aujourd'hui âgée de 44 ans.

"Quand on a diagnostiqué un cancer à mon père, j'ai complètement changé la manière dont je vivais. Ca a bouleversé toute mon hygiène de vie. J'ai tout jeté frénétiquement et j'étais devenue complètement obsédée par le régime macrobiotique. De toute évidence, c'était motivé par la peine que je ressentais. Avant, j'étais plutôt dans une optique de laisser-faire en ce qui concernant ma santé mais quand j'ai appris pour sa maladie, c'était un véritable choc. J'ai commencé à faire attention à mon alimentation et aux toxines, puis je me suis mise au sport. C'était vraiment la fin de mon adolescence", a-t-elle confié au magazine People.

Ce qui explique en partie sa réputation de control-freak. Bien consciente d'avoir été quelque peu extrême dans ses choix, la businesswoman à la tête du site Goop a heureusement fini par trouver un équilibre dans son hygiène de vie. "Je n'ai qu'une vie et je veux me préserver ainsi que ma vie famille et tout faire pour que l'on ai un mode de vie sain, mais sans plus tomber dans le tout ou rien. Je pense que c'était le plus difficile et le moins avisé. Il ne s'agit pas de tout bannir mais plutôt de faire quelques changements durables, comme de boire plus d'eau", a-t-elle expliqué. La maman de Apple et Moses (12 et 10 ans) continue à "boire de l'alcool et manger des frites" mais veille à fuir les toxiques où qu'elles se trouvent.

Plus vous restez fidèle à vous-même et mieux vous vous sentez.

"Il faut y aller pas à pas. Je viens de commander un bureau qui permet de se tenir debout parce que les études montrent que de rester assis est cancérigène, mais il y a aussi beaucoup de composants chimiques dans le mascara, par exemple. Il vaut mieux opter pour une formule saine et se débarasser des produits ménagers remplis de substances chimiques", a-t-elle ajouté. Tout un programme qui, elle l'assure, porte ses fruits. "Plus vous restez fidèle à vous-même et mieux vous vous sentez. En y allant doucement vous constatez rapidement les changements qui s'opèrent et ça vous motive à en faire d'autres", a conclu la jolie blonde qui file désormais le parfait amour avec le producteur Brad Falchuk.

Coline Chavaroche