Gwyneth Paltrow dévoile enfin sa robe de mariée et les coulisses de son mariage

Depuis le 29 septembre 2018, Gwyneth Paltrow est une femme mariée. Ce jour-là, elle disait oui à son fiancé, le producteur Brad Falchuk. Si elle avait dévoilé sa sublime bague au doigt le lendemain de son mariage, elle n'avait pas donné beaucoup de détails sur la cérémonie en elle-même, soit le plus beau jour de leur vie. C'est chose faite, sur Goop, son site.

Via Instagram, le 2 novembre, elle a posté la première photo tirée de son mariage. Un superbe cliché qui illustre parfaitement le bonheur des tourtereaux – qui se surnomment déjà les Faltrows - riant aux éclats alors qu'ils marchent dans l'allée, entourés de leurs invités. Et surtout, on découvre enfin la robe de mariée que portait l'actrice américaine. Signée Valentino, celle-ci est dévoilée sous toutes les coutures sur le site Goop où figure un diaporama de 48 photos.

On apprend ainsi qu'Apple Martin (la fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin) et Isabelle Falchuk (la fille de Brad Falchuk et son ex-femme Suzanne Bukinik) étaient quant à elles habillées par Monique Lhuillier. Le marié, tout comme Moses Martin et Brody Falchuk, était très classe en Tom Ford. On savoure également une immersion totale dans l'esprit champêtre et bio de la cérémonie de mariage, avec les décors et les menus, lesquels ont été concoctés par l'équipe de Mario Carbone, adresse où les jeunes mariés ont eu leur premier rencard.

Les fans de la comédienne sont aussi plongés dans la soirée qui a suivi le dîner, auquel étaient présents Steven Spielberg et Robert Downey Jr notamment. Gwyneth Paltrow a troqué sa robe pour une combinaison Stella McCartney, plus adéquate pour se déhancher aux sons de morceaux eighties.