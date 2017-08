Gwyneth Paltrow et l'échec de sa relation avec Brad Pitt : "J'ai merdé, Brad !"

Gwyneth Paltrow évoque ses conquêtes passées et parle des leçons qu'elle a tirées de ses expériences amoureuses.

Interviewée pour le podcast Girlboss, l'actrice de 44 ans est ainsi revenue sur ses anciennes idylles, affirmant dans un premier temps que les "relations de qualité" étaient la clé du bonheur. "Je pense qu'on a moins de succès sans des relations de qualité. Si l'on n'a pas une bonne relation avec son partenaire, avec ses enfants, avec ses meilleurs amis, il est très difficile de décrocher le succès", a-t-elle confié, avant d'admettre qu'elle avait parfois manqué de "volonté" pour entretenir la flamme.

Bilan des amours

Lancée, la star hollywoodienne (actuellement en plein tournage du film Avengers : Infinity War) a expliqué qu'elle avait saboté bon nombre de ses romances. "J'ai merdé dans tellement de relations. Je suis plutôt une bonne amie, une bonne soeur et fille, une bonne mère, mais je suis plus vulnérable et paumée lorsque c'est romantique", a-t-elle poursuivi. Avec humour, la fondatrice du site controversé Goop a ainsi glissé une dédicace à son premier petit ami sérieux, l'acteur Brad Pitt. "J'ai merdé, Brad !", a-t-elle lancé au micro.

Gwyneth Paltrow et Brad Pitt, qui avaient même un temps été fiancés, ont formé un couple entre 1994 et 1997. Le duo avait rompu car la comédienne n'était pas prête à se marier. Par la suite, la pétillante blonde est sortie pendant trois ans avec Ben Affleck, avec lequel elle avait rompu à la fin de l'année 2000. Sa plus longue relation est évidemment celle qu'elle a vécue avec le père de ses deux enfants Apple (13 ans) et Moses (11 ans), le chanteur britannique Chris Martin, dont elle est séparée depuis 2014 après dix ans de mariage.

Aujourd'hui, Gwyneth Paltrow file le parfait amour avec le producteur Brad Falchuk, dont elle partage la vie depuis deux ans et demi. "Cela m'a demandé beaucoup de travail pour réussir à obtenir une bonne relation amoureuse", a-t-elle fièrement conclu sur Girlboss.