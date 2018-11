Gwyneth Paltrow : La jeune mariée raconte le début de sa ménopause

"Je crois que la ménopause a mauvaise réputation et a besoin d'une nouvelle image", poursuit l'épouse de Brad Falchuk et maman de deux enfants (Apple et Moses, 14 et 12 ans, nés de son précédent mariage à Chris Martin). "Je me souviens quand ma mère a passé la ménopause, c'était toute une affaire, et je crois qu'elle a eu un sentiment de deuil et toutes ces émotions."

Goop s'engage à proposer aux femmes en ménopause des conseils et une gamme de produits adaptés pour traverser cette phase.