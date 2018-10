Gwyneth Paltrow mariée : Le choix très original de sa lune de miel

On peut y apercevoir une forêt et rien d'autre à l'horizon si ce n'est des arbres et un soleil couchant sur un ciel clair et dégagé. "Coucher de soleil ombrien", écrit la star en guise de légende. Pour les médias américains, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'une lune de miel.

L'Ombrie serait une destination pour le moins originale. Il n'en reste pas moins que cette région est magnifique, bien que moins connue du grand public que la Toscane, sa voisine. L'Ombrie ne cesse d'attirer le regard des touristes curieux qui fuient les lieux trop fréquentés. Outre sa capitale Pérouse et la ville d'Assise, la région compte de multiples parcs naturels et magnifiques gîtes nichés dans les collines. L'un d'eux pourrait bien accueillir les jeunes mariés que sont Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk...