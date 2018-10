Gwyneth Paltrow parle de son mariage pour la première fois... et de sexe !

C'est une femme comblée qui parle de son mariage pour la première fois dans le magazine Glamour, dont elle fait la couverture du numéro d'octobre 2018. Le 29 septembre, Gwyneth Paltrow disait oui à son fiancé, le producteur Brad Falchuk. Avant de filer en lune de miel, en faisant notamment une halte à Paris.

Lorsque le journaliste évoque son énergie et sa passion, la star hollywoodienne confirme : "Eh bien, il faut remercier mon mari pour ça. C'est fantastique. Je me sens si chanceuse et reconnaissante", déclare-t-elle, extatique. L'ex-femme de Chris Martin, avec qui elle a eu deux enfants (Apple, 14 ans, et Moses, 12 ans) ne tarit pas d'éloges à propos de ce deuxième mariage, quelque chose "de différent à vivre à mi-quarantaine". Elle s'explique : "Le faire à nouveau, apporter toute votre expérience, votre douleur, votre bonheur, votre souffrance – tout. C'est à dire vrai encourageant. Je me sens très optimiste."

La fondatrice de Goop est donc sur un petit nuage. À tel point qu'elle aborde en interview un sujet très rare et complexe : le sexe. "Une des choses qu'on doit vraiment essayer de faire, c'est d'éliminer la honte, avance la jeune mariée de 46 ans. Chez les femmes, je pense qu'il y a beaucoup de honte autour de leur sexualité – on a été conditionnée ainsi pendant longtemps. On sent que dès qu'on lance une conversation là-dessus, qu'on vend un produit ou qu'on met la lumière dessus, ce sentiment de honte commence à se dissiper." Épanouie dans sa vie sexuelle, Gwyneth Paltrow a toujours cherché, à travers Goop, à permettre aux femmes de se sentir mieux dans leur corps et donc dans leur sexualité.

"Les femmes devraient avoir une vie sexuelle satisfaisante. Je pense que la santé sexuelle est important pour la bonne santé d'une femme", argue Paltrow. Sur Goop, elle a fait du sexe un sujet fondamental. Elle a par exemple publié un guide sur le sexe anal, vanté les mérites des oeufs de Jade, des lubrifiants naturels comme des sextoys, elle a préconisé la fellation comme solution d'apaisement à la maison... Une femme libérée et en paix avec elle-même !