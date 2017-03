Gwyneth Paltrow prête à se marier à Brad Falchuk ? Chris Martin "approuve"

À peine divorcée, Gwyneth Paltrow s'apprête à se marier à nouveau. L'ex-femme de Chris Martin, dont elle a officiellement divorcé en juillet dernier, est en couple depuis plusieurs mois avec le producteur Brad Falchuk (cocréateur des séries à succès American Horror Story et Glee). Elle en est même dingue amoureuse.

Us Weekly vient de révéler que la comédienne de 44 ans "prévo[yait] de se marier" avec l'homme qu'elle fréquente depuis plus de deux ans et demi. Voilà qui donnera un sacré ravalement de façade au Conscious Uncoupling dont le couple Chris Martin-Gwyneth Paltrow est la quintessence de la réussite de ce concept. D'après les sources du tabloïd – toujours à prendre avec des pincettes –, Gwyneth et Brad parleraient "constamment" de mariage et "savent que cela va arriver". L'actrice de 44 ans peut en ce sens compter sur le soutien de deux appuis indéniables : ses deux enfants... et son ex-mari.

En effet, le chanteur de Coldplay pense que Falchuk "est un chouette type" et il "l'approuve complètement". Mieux, Martin et l'actuel chéri de son ex s'entendent très bien et sont potes. Voilà qui facilite bien des choses pour celle qui vient de fêter, coup sur coup, les anniversaires du père de ses enfants et de son boyfriend.